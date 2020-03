Stasera in TV 3 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 3 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Stasera in TV martedì 3 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera martedì 3 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 7 – Non rubare (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Cinquanta sfumature di nero (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Le Iene Show (Show)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal coro (Rubrica)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedi’ (Attualita’)

Su Tv8, dalle 20.55 Codice Unlocked (Film)

Sul Nove, alle 21,25 L’arte di vincere (Film)