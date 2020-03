Stasera in TV 5 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Tra coronavirus, decisioni vigorose del governo, cambiamenti in corsa delle abitudini degli italiani e scuole chiuse, pare che le certezze in Italia siano poche. Una di questa è la tv.

Per fortuna gli italiani possono ancora guardare la tv e assicurarsi un programma preferito per rilassarsi, informarsi, godersi la serata. Ebbene, in queste ore tese, complicate e confuse, che cosa vedremo in tv? Cosa c’è serata del 5 Marzo 2020 in televisione?

Ecco cosa c’è, questa sera, 5 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 è stata annullata, per le vicende legate alla emergenza coronavirus, la partita di Calcio – Coppa Italia – tra Inter e Napoli (Sport). Su Rai 2, altra serata da emozioni con 90 Minuti in Paradiso (Film). Invece su Rai 3 ancora pathos emotivo con Carol (Film).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta dal film cult Il diavolo veste Prada (Film). Mentre su Italia 1 ecco Le Iene Show (Show). Mentre su Rete 4 ancora approfondimenti e indagini con Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine, su Tv8 arriva una la commedia Nessuno mi puo’ giudicare (Film). Invece su Nove ecco una delle pellicole più riuscite degli ultimi anni, Anna and the King (Film). Quanto La 7, invece, riparte Formigli con Piazzapulita.

Stasera in TV giovedì 5 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

