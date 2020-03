Stasera in Tv, Assassinio sull’Orient Express e X-Men2: trama, cast, canali e orari

Questa sera la Rai decide di puntare forte su film di ampio raggio e di sicura presa su un ampio range di pubblico. Nella serata del 18 Marzo 2020 infatti, in prima serata su Rai 1 e su Rai 2 ci saranno due pellicole di grande appeal.

Quali? E’ presto detto.

Su Rai 1 arriva Assassinio sull’Orient Express un film di Kenneth Branagh, dal romanzo di Agatha Christie. Mentre invece sul secondo canale avremo “X-Men2”, film diretto da Bryan Singer, sequel di “X-Men”.

Di cosa parlano i due film, e quali sono i cast e le trame nel dettaglio? Ecco tutti i dettagli.

Stasera in Tv, Assassinio sull’Orient Express e X-Men2: di cosa parlano i due film, cast, canali e orari

E’ un vero e proprio cast stellare quello deil film che Rai1 propone mercoledì 18 marzo, in prima serata e in prima visione tv: si tratta di Assassinio sull’Orient Express (2017), remake cinematografico del celebre “Murder on the Orient Express” di Agatha Christie.

Ci sono davvero grandi attori in questa pellicola, da Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, passando per Judy Dench, Willem Dafoe, Olivia Colman e Kenneth Branagh che oltre ad interpretare l’arguto detective Hercule Poirot è anche alla regia.

Tra i produttori vi è anche Ridley Scott. Il film come detto è prso direttaente da uno dei più noti e apprezzati romanzi della signora del Giallo: parla dell’assassinio di un ricco uomo di affari dal contorto passato, ucciso in circostanze misteriose mentre viaggia da Parigi ad Istanbul sul mitico Orient Express.

Per trovare il colpevole, il direttore del treno chiede aiuto ad Hercule Poirot, passeggero sul lussuoso treno, ma i sospettati sono diversi, e tutti validi, e il noto investigatore belga dovrà far ricorso a tutta la sua abilità per scoprire il colpevole.

Tutta adrenalina e azione mercoledì 18 marzo alle 21.20 su Rai 2 con “X-Men2”, film con la regia di Bryan Singer, e sequel di “X-Men”.

Nella trama, il noto Magneto (Ian Mckellen) è chiuso nella prigione di plastica, ma le preoccupazioni per la sicurezza degli X-Men non sono esaurite in lui. Un mutante sembra colpevole di un crimine gravissimo, l’attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti. Costui è Kurt Wagner (Alan Cumming), ovvero Nightcrawler. L’attentato produce una campagna di discriminazione nei confronti degli X-Men e il generale Striker viene chiamato a colpire il male alla radice preparando una imboscata alla scuola speciale del dottor Xavier (Patrick Stewart).