Stasera in tv: Canale5 Animali Fantastici, Italia1 Un’estate al mare. Trame, cast, orari

Una serata contraddistinta da pellicole anche molto diverse tra loro per i due canali Mediaset che in questi giorni di coronavirus hanno lasciato a Rete4 il compito di divenire di fatto il canale dedicato ai principali approfondimenti serali per il coronavirus.

Stiamo parlando di Canale5 e di Italia1 che si dedicano nel prime time di oggi Lunedì 20 Aprile 2020 a due film adatti a un vasto pubblico. Quali sono? E’ presto detto.

Ecco le specifiche, gli orari e i titoli e le trame dei due film della serata.

Canale5, ore 21.40: Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald – 1^Tv

Si tratta di un film di David Yates del 2018, con Johnny Depp, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Zoe Kravitz. Sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald.

Che però è stato in grado di mettere in piedi una fuga drammatica e si è circondato di altri seguaci fedeli alla sua causa, sollevando i maghi contro tutte le creature non magiche. L’unico che potrebbe arrestarlo è il mago che una volta considerava il suo migliore amico, Albus Silente. Ma Silente necessita dell’aiuto del mago che ha già lottato contro Grindelwald in passato, il suo ex studente Newt Scamander. L’avventura vede incontrarsi di nuovo Newt con Tina, Queenie e Jacob.

L’avventura sarà anche una sfida per la loro lealtà ni un mondo di maghi sempre più diviso e minaccioso.

Italia1, ore 21.20: Un’estate al mare

In questo caso si parla di un film di Carlo Vanzina del 2008, con Gigi Proietti, Massimo Ceccherini, Lino Banfi.

E’ il classico film ad episodi con al centro le storie di un emigrato in cerca di riscatto sociale, un tifoso della Fiorentina, una coppia di amanti clandestini. E poi un antiquario etero che si finge gay, un uomo che vuol recuperare il rapporto con il figlio, una coppia fisicamente “sbilanciata”, un attore teatrale smemorato.