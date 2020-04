Una serata a dir poco pirotecnica quella che apparirà davanti al piccolo schermo di rai2 quest’oggi 9 Aprile 2020: dopo le gesta di Capitan America infatti, arriva un’altra pellicola piena di fascino, con un cast stellare e una trama decisamente avvincente.

Parliamo di Eragon, il film tratto da un romanzo fantasy, con attori e attrici di grosso calibro in scena. Lo vedremo quest’oggi in seconda serata su Rai2.

Stasera in tv Eragon, giovedì 9 Aprile 23,30 su Rai2: trama, cast stellare, anticipazioni

Nel cast recitano Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, e ancora gli eccezionali John Malkovich e Rachel Weisz.

Il racconto si incentra su Galbatorix, che regna incontrastato sul regno d’Alagaesia, dopo aver tradito l’ordine dei Cavalieri dei Draghi. I protettori del popolo, a quanto pare, sembrano essere estinti finchè qualcosa non cambia.

Succede nel momento in cui la eroica elfa Arya si impadronisce di un uovo di drago e lo teletrasporta lontano, per nasconderlo al braccio destro del re, lo spettro Durza. L’uovo è trovato dal giovane Eragon, che vive in campagna con lo zio Garrow e il possente cugino Roran. All’inizio, il ragazzo non capisce la natura dell’oggetto ed è sicuro si tratti di una pietra molto preziosa. Ma l’uovo si schiude dal momento che il drago, Saphira, sceglie il giovane come suo cavaliere e la vita del ragazzo cambierà per sempre come la storia di tutti i personaggi.