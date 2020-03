Stasera in tv: Speciale TG5, Harry Potter e La ragazza del dipinto. Canali, orari, trame e anticipazioni

Stasera in tv: Speciale TG5, Harry Potter e La ragazza del dipinto....

Non é un fine Marzo come forse ce lo aspettavamo quando abbiamo brindato all´inizio del 2020 con gli auspici di un anno migliore. Finore, questo nuovo anno, ha lasciato solo terribili ricordi.

Siamo in quarantena, in guerra contro il coronavirus e sera dopo sera ci chiediamo quando questo finirá. Per rispondere alla domanda, ma anche solo per aiutarci a distrarci, molto spesso interviene la televisione. Che, tra approfondimenti e film, prova a darci tutte le news che ci servono e anche tutti i momenti di svago necessari.

Cosa vedere stasera, per esempio, in tv, sulle reti Mediaset? Ecco un breve quadro dei tre principali canali del Biscione.

Canale5, ore 21.40: Speciale Tg5

Canale5 offre anche questo martedì in prima serata l’appuntamento con Speciale Tg5 che si concentra ovviamente sull’emergenza coronavirus.

Lo speciale del telegiornale diretto da Clemente J. Mimun approfondirá tutto quanto sta accadendo, con aggiornamenti in diretta, in merito al la lotta contro il Covid-19 in Italia e nel mondo;

Italia1, ore 21.25: Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Riprende la saga del piú famoso maghetto col film con Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton. In questo capitolo, Harry Potter e’ al sesto anno della scuola di Magia di Hogwarts: un vecchio libro di ‘Pozioni’, che appartiene ad un misterioso Principe Mezzosangue e trovato per caso, può essere una chiave per arrivare ai segreti del passato.

Nel mentre, la minaccia di Voldemort e’ piu’ pressante che mai, e nessun luogo si può considerare sicuro.

Rete4, ore 21.25: La ragazza del dipinto

Altro film per concludere il tris delle produzioni in palinsesto Mediaset. In questo film di Amma Asante del 2013, con Gugu Mbatha-Raw, Matthew Goode, Emily Watson, Alan Mckenna si reinterpreta la vera storia di Didone Elizabeth Belle, la figlia illegittima di un ammiraglio della Royal Navy.

In seguito alla morte della mamma nelle Indie Occidentali, Belle si sottrae a un futuro di violenza e asservimento grazie al riconoscimento del padre naturale. Il quale la conduce in Inghilterra e la affida alle cuore del suo aristocratico prozio Lord Mansfield e di sua moglie.

Malgrado il livello nobiliare di Belle le offra molti privilegi, il colore della sua pelle le vieta di partecipare appieno alle tradizioni della sua posizione sociale.

In piú Belle si innamora del figlio idealista di un vicario che, con il suo aiuto, tenterà di porre fine alla schiavitù in Inghilterra.

