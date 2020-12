Il presidente eletto Joe Biden si è fatto somministrare il vaccino anti Covid, sviluppato dal colosso americano Pfizer in collaborazione con la tedesca BioNTech, in diretta Tv. “Non c’è niente di cui preoccuparsi – ha detto Biden, 78 anni, dopo l’iniezione – non vedo l’ora di ricevere la seconda dose”. Con il presidente eletto si è fatta vaccinare la moglie Jill. Nei giorni scorsi anche il vicepresidente uscente, Mike Pence, si era fatto vaccinare in diretta.