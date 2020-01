Stefania Corona: chi è la cantante compagna di Alvaro Vitali, ovvero Pierino

Stefania Corona è una cantante italiana, nota per gli spettacoli effettuati insieme al marito Alvaro Vitali, notissimo attore famoso nel ruolo di Pierino al cinema.

Molto più giovane di suo marito, Stefania Corona è diplomata in chitarra classica e pianoforte. È una cantautrice iscritta alla Siae fin dal 1990. Nel 2017 è uscito il suo album Puzzle sound, ma le esperienze più interessanti sono legate proprio alle performance effettuate insieme ad Alvaro Vitali, che accompagna le sue canzoni con imperdibili barzellette.

Fra i suoi brani più famosi “Ecco perché ti amo” e “Che uomo sei”, con all’attivo tanti riconoscimenti e diverse vittorie in festival canori. Nel ’94 con il brano “Stella per me” viene premiata da Radio Dimensione Suono Roma.

Nel 1997 conosce Alvaro Vitali ed è l’incontro della vita. “Aver incontrato Alvaro è stato come entrare in un libro di storia contemporanea” ha detto in un’intervista. “Del suo cinema non sapevo quasi nulla, per due giorni interi mi sono fatta raccontare tutto di lui“