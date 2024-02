Stellantis – I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm chiedono un incontro a Meloni e Tavares: “Garanzie  sul piano dell’occupazione”

I Segretari generali di Fim Fiom Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno inviato una richiesta di incontro alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai Ministri Adolfo Urso ed Elvira Calderone e all’Amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, da svolgersi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spiegano attraverso un comunicato diramato a mezzo stampa: “al fine di aprire un tavolo di confronto puntuale sulla situazione degli stabilimenti italiani del gruppo e della rete di fornitura”.

Benaglia, De Palma e Palombella, inoltre, richiedono come sia “necessario definire gli impegni futuri di Stellantis in Italia, il quadro delle missioni industriali per gli stabilimenti italiani, la loro messa in sicurezza sul piano dell’occupazione”.

Max