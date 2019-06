‘Sto bene, un uomo? Adesso proprio non lo voglio’

Si dichiara finalmente serena, e lo è. Le cose vanno per il verso giusto ed è convinta che “il futuro sarà positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca“.

Attraverso un’intervista al settimanale ‘Oggi’ (in edicola), Elisa Isoardi esce allo scoperto mettendo a nudo i suoi sentimenti.

Anzi, dopo alcune foto girate su diverse riviste di gossip, la conduttrice de ‘La prova del cuoco‘ tiene subito a precisare che Alessandro Di Paolo, con il quale è stata ‘paparazzata’ in più di un’occasione, “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio“.

E inutile stare a ribadirlo, i cinque anni spesi accanto a Matteo Salvini, anche in virtù del clamore mediatico suscitato, hanno lasciato il segno, ed ora Elisa ha soltanto bisogno di ritrovare i suoi equilibri: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo – spiega la conduttrice di Raiuno al cronista di ‘Oggi’ – mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa“.

Max