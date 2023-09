Stop Germania a migranti da Italia: i dati degli ultimi mesi

(Adnkronos) – La Germania dice stop ai migranti in arrivo dall’Italia. Berlino blocca il ‘meccanismo di solidarietà’ volontario, fermando gli arrivi dal nostro paese. La Germania adotta la decisione perché, come evidenzia il quotidiano Die Welt, è sottoposta ad una forte pressione migratoria. Cosa significa il semaforo rosso per l’Italia? Quanti sono i migranti che dall’Italia, dopo l’approdo, decidono di spostarsi in Germania?

Non molti, a giudicare dai dati in possesso dell’Adnkronos: sono 1.042 i migranti ricollocati in Germania dall’ottobre 2022 a oggi a fronte degli oltre 100mila arrivi (118.436) in Italia solo da gennaio 2023. La decisione di Berlino, quindi, nel quadro attuale è destinata ad avere un impatto relativamente basso per Roma, che si trova a dover fronteggiare un’emergenza di ben altre dimensioni legata, come dimostra la raffica di sbarchi avvenuta sull’isola di Lampedusa per l’ennesima giornata. Proprio per questo motivo, fanno sapere fonti di governo, l’Italia ha deciso da dicembre 2022 di sospendere per ”motivi tecnici” il ritorno nel nostro Paese dei cosiddetti ‘dublinanti’ (i migranti che hanno fatto il primo ingresso in Italia), motivo che sarebbe alla base della decisione tedesca.