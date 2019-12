Storie Italiane, chi è Garrison Rochelle: il coreografo in studio da Eleonora Daniele

Durante la puntata odierna di Storie Italiane, uno degli ospiti della seconda parte del programma condotto da Eleonora Daniele è una figura amata del teleschermo, Garrison Rochelle.

Il suo volto è noto in particolare come quello del maestro e coreografo del talent Amici, uno degli insegnanti più amati (e temuti) della scuola di Maria de Filippi. Garrison, dopo tanti anni, ora non fa più parte del cast del programma. Sempre dal talent Amici proviene il cantante Valerio Scanu, anche lui ospite del programma di Eleonora Daniele.

Garrison Rochelle: chi è, età, anni, Instagram del ballerino, coreografo, coach di Amici di Maria de Filippi. La carriera, Brian and Garrison, fidanzato del ballerino ospite oggi a Storie Italiane

Americano di Dallas, Texas, classe 1955, Garrison Rochelle ha condotto una vita all’insegna del ballo. Dopo la laurea alla Southern Methodist University, ha iniziato la propria carriera con il picco della tournée europea di ‘Dancin‘ di Bob Fosse.

In quella occasione incontra Brian Bullard, con il quale crea la coppia Brian and Garrison. Dal 2001 viene scelto come maestro per il programma ‘Amici‘.

Molto riservato, nella sua vita privata Garrison adora la mamma Molly, con la quale ha un rapporto strettissimo, mentre . Tuttavia si sa che dal 2018 Garrison convive con il suo fidanzato, più giovane di lui.