Strage di Bologna, Mattarella: “Evitare le zone d’ombra”

“Le istituzioni, grazie all’opera meritoria dei suoi uomini, sono riuscite a definire una verità giudiziaria, giungendo alla condanna degli esecutori e portando alla luce la matrice neofascista dei terroristi”. Inizia così il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del ricordo della strage di Bologna.

“L’impegno profuso non è riuscito, tuttavia, a eliminare le zone d’ombra che persistono sugli ideatori dell’attentato. – ribadisce il presidente – È una verità che dovrà essere interamente conquistata, per rendere completa l’affermazione della giustizia”.

Aggiornamento ore 11:00

Strage di Bologna, Casellati-Fico: “Impossibile e inammissibile dimenticare”

“Ancora oggi è impossibile, e inammissibile, dimenticare. Ciò impone un esercizio della memoria collettivo: un dovere di piena verità e giustizia che, dopo 39 anni, non ammette ulteriori ritardi ed esitazioni”.

Alle parole del Capo dello Stato segue la nota congiunta dei presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera dei Deputati Roberto Fico.

“Una democrazia, – prosegue la nota – per essere tale, non teme la verità e, dunque, non può convivere con ambiguità, depistaggi e colpevoli lacune di una giustizia negata”.

Nella nota si ribadisce l’impegno delle due Camere “a portare avanti il processo di declassificazione e digitalizzazione dei documenti delle Commissioni di inchiesta”.

Su questo tema si è svolto quest’oggi un tavolo. Si punta a “realizzare un portale unico parlamentare in cui rendere disponibili atti precedentemente classificati o comunque non direttamente accessibili al pubblico”.

Aggiornamento ore 16:30

Strage di Bologna, Gasparri: “Rimuovere il segreto su alcuni documenti”

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si rivolge al presidente Mattarella “perché incoraggi a rimuovere il segreto su alcuni documenti che aprono squarci di verità”. Lo invita a tradurre “la sua giusta richiesta di oggi in atti a cui anche il governo si possa uniformare”

Per il parlamentare, che è anche membro della commissione d’inchiesta sul caso Moro, desecretare i documenti “è doveroso per poter far emergere quanto è accaduto”.

Aggiornamento ore 17:20