(Adnkronos) – “Benvenuto presidente La Russa. La resistenza continua”. Non solo la scritta sulla saracinesca in zona Garbatella, uno striscione di 6 metri per uno con il nome del neo presidente del Senato, scritto al rovescio, è stato appeso in via degli Annibaldi, fronte Colosseo, da ‘Cambiare Rotta’. A notarlo, e sequestrarlo, i carabinieri di Roma Quirinale.