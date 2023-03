Sull’Ucraina “La Cina è imparziale”, rimarca Xi, il cui piano di pace è per Putin: “La base per una soluzione pacifica”. Ora Zelensky

Una visita quella del leader cinese Xi Jinping a Mosca, definita costruttiva ai fini di una collaborazione sempre più stretta tra Russia e Cina. Tuttavia, come ha tenuto a rimarcare poco fa dal Cremlino il numero uno di Pechino nell’ambito della conferenza stampa conclusiva, “La Cina sta promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati tra Kiev e Mosca per la risoluzione della crisi ucraina e la fine della guerra”.

Xi: “Per risolvere la crisi ucraina, le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere rispettate e va evitato lo scontro”

Quindi, a rinforzare il concetto – respingendo così le accuse degli Stati Uniti – al fianco di Putin, Xi è tornato a ribadire che Pechino “Ha una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino”. E per risolvere la crisi ucraina, “Le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi devono essere rispettate e va evitato lo scontro”.

Xi: “In Ucraina la Cina è favorevole alla pace e al dialogo”. Peskov ha spiegato che il leader cinese ha illustrato le sue proposte a Putin che le ha condivise

Dopo aver dunque rimarcato che “In Ucraina la Cina è favorevole alla pace e al dialogo”, il leader cinese ha lasciato il microfono al portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale ha riferito che, nel corso dei colloqui, Xi ha illustrato a Putin le sue proposte e la prospettiva del suo Paese, per una soluzione della crisi ucraina. Una prospettiva che avrebbe trovato ‘d’accordo anche lo stesso Putin.

Putin: “”Il piano di pace elaborato dalla Cina per l’Ucraina può essere preso come base per una soluzione pacifica del conflitto”

Infine, il presidente russo ha preso la parla per ringraziare e salutare ‘l’amico cinese’, affermando che ”Il piano di pace elaborato dalla Cina per l’Ucraina può essere preso come base per una soluzione pacifica del conflitto, ovvero per un accordo di pace in Ucraina quando l’Occidente e Kiev saranno pronti”.

Ora occhi puntati su Zelensky, rispetto a come reagirà alle proposte cinesi, sempre che decida di discuterne…

Max