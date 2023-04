Summer Day Music Fest: ecco le date dei bootcamp per selezionare i finalisti

Partono i Bootcamp organizzati da The Lab Music Factory – l’Officina della Musica, in programma all’Open Art Cafè di Terracina i giorni 2 e 3 giugno: 15 finalisti avranno la possibilità di partecipare al Galà del Summer Day Music Fest del 29 luglio, e vincere premi e borse di studio per un valore complessivo di 20.000€ destinate a produzioni, pubblicazioni, distribuzioni, promozione e formazione per i talenti più interessanti che presenteranno la loro candidatura alle selezioni.

Due giorni per esibirsi e farsi valutare da una giuria di professionisti della musica, un’opportunità per gli artisti indipendenti di tutta Italia da non lasciarsi scappare. Ma anche un momento dedicato all’alta formazione. Tutti gli iscritti, infatti, avranno la possibilità di frequentare un workshop tenuto da Fabio Ingrosso sulla presenza scenica e sulla performance, elementi indispensabili per ogni artista.

Ingrosso è giudice dello show “All Together Now” e componente storico della Compagnia della Rancia, oltre che collaboratore degli Articolo 31 e co-autore per i Gemelli DiVersi. Dal 2006 al 2011 è stato la voce ufficiale di MTV e dal 2008 lo è per Radio 105, oltre che per numeri spot nazionali (tra gli altri: Sammontana, Estathè, Chupa Chups, Play Station 2).

Al termine delle attività formative, nei giorni dei BOOTCAMP, inizieranno le audizioni vere e proprie. In commissione, oltre ai professionisti del team di The Lab Music Factory, ci saranno importanti nomi del panorama della musica nazionale, come Vanessa Grey, speaker di Rtl 105. Tra tutti i partecipanti verranno scelti i 15 finalisti che saranno chiamati ad esibirsi il 29 luglio sull’importante palco del Summer Day Music Fest a Terracina, nel meraviglioso scenario del Teatro Romano Antico. I vincitori delle passate edizioni si sono esibiti su prestigiosi palchi nelle principali manifestazioni d’Italia, come il concerto del Primo Maggio a Roma o il Meeting degli Indipendenti di Faenza, e alcuni di loro sono approdati a X Factor, Amici, Sanremo Giovani.

Nel frattempo, tutti avranno l’opportunità di vivere una splendida occasione di Music Sharing Experience. Confrontarsi con altri artisti e con esperti del settore in un contesto dove alla competitività si predilige il dialogo, esibirsi con i propri pezzi e cavalli di battaglia, mettere in mostra il proprio talento in una cornice professionale, è un’occasione da non perdere. Tutte le informazioni e il regolamento per la partecipazione si trovano al sito www.thelabmusicfactory.it (nella sezione “Summer Day” si trovano il pratico form da compilare e il regolamento).

Il Summer Day Music Fest è un evento giunto alla sua ottava edizione ed è stato fortemente voluto dal direttore artistico di The Lab Music Factory, Franco Iannizzi, che lo ha ideato con l’intenzione di «promuovere la musica e gli emergenti, in un momento particolare e delicato dove la crisi del settore dell’intrattenimento e del mercato discografico sta delineando scenari assai preoccupanti, mentre le major discografiche puntano a premiare la visibilità social già acquisita dagli artisti, spesso a discapito della qualità della loro proposta musicale ».

Nel corso delle passate edizioni del Summer Day Music Fest l’evento ha riscontrato una media di 5/6.000 spettatori, oltre 1200 artisti hanno partecipato alle audizioni e 120 di essi hanno raggiunto le finali. Tra i giurati della fase finale non sono mani mancati ospiti di altissimo profilo, rappresentanti del mondo discografico e dello spettacolo italiano, come Marco Masini, Arisa, Cristiano Malgioglio, Federica Carta, Massimo Bonelli, Massimo Cotto, Maria Grazia Fontana, Cristiano Malgioglio, Vladimir Luxuria, Adriano Pennino, Michele Torpedine, Roberto Casalino, Danilo Ciotti e tanti altri.

Con grande soddisfazione l’organizzazione del Summer Day Music Fest per la sua edizione 2023 può fregiarsi del brand “Inclusion”: attraverso il supporto dell’architetto Alessandra De Santis (ideatrice e fondatrice del brand) che assume il ruolo di “Inclusion Art Director” per il Summer Day. Così facendo il noto festival per talenti diventerà il primo evento in Italia e tra i primi in Europa a coniugare tutti i colori delle forme artistiche senza più alcun pregiudizio, separazione o barriera, permettendo al pubblico ed agli artisti di usufruire del talento nella sua forma più elevata e libera, ovvero inclusiva. Summer Day Music Fest, #cherishthedifference.

(sg)