Super Bowl, (stra)vincono i Bucaaners. Infinito Tom Brady

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La 55esima edizione del Super Bowl (o LV per gli ortodossi) è stato dominato dai Tampa Bay Bucaneers. I padroni di casa hanno 31 a 7 contro i campioni in carica dei Kansas City Chiefs in una partita senza storia. Mattatore dell’incontro Tom Brady l’immortale, 43 anni, al suo settimo trofeo. “Il più forte di tutti i tempi”.

Come da pronostico, l’evento è stato seguitissimo. Oltre cento milioni di americani incollati al televisori, più altre trenta milioni di persone in tutto il mondo. Allo stadio, causa Covid, erano presenti circa 22mila spettatori, di cui 8mila tra medici e infermieri invitati dalla Nfl. Gli operatori sanitari e persone in prima linea contro il Covid sono stati al centro anche della poesia di Amanda Gorman. La poetessa, 22 anni, balzata a una fama planetaria per aver letto i suoi versi nella cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, ha replicato nel pre-gara con il componimento Chorus the Captains.

L’intervallo

Anche l’Halftime, momento topico del Super Bowl, è stato un successo. A esibirsi per ci circa venti minuti è stato The Weeknd, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, cantante canadese in cima alla classifica di Spotify. Sono parte integrante dello spettacolo anche gli spot durante la gara, “piccoli gioielli” pubblicitari dal costo di 5 milioni di dollari (per trenta secondi).