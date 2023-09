Superbonus – D’Amato (Az), “Asse Centrodestra-M5s: rischio scaricato sul Cotral. Il governo nazionale cosa dice?”

“Mentre il centrodestra al governo nazionale chiude la porta al superbonus, a livello regionale si apre la finestra assieme ai 5S. Questa è una grande contraddizione, se il Governo nazionale fosse coerente dovrebbe impugnare la legge regionale appena approvata, poiché si aggira di fatto la norma nazionale che impedisce a regioni e enti locali di acquistare i crediti incagliati”.

Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato (nella foto).

“La legge approvata con i voti favorevoli del centrodestra e dei M5S – continua D’Amato – è una pura follia finanziaria, tra i 4 e i 6 miliardi che potrebbero essere scaricati sul bilancio regionale del Lazio e che con grande probabilità finirà per affossare i bilanci di Cotral, azienda dei trasporti pubblici in attivo, che dovrebbe essere l’ente regionale scelto per l’operazione. Non si capisce perché debba essere la Regione a intervenire su un provvedimento di carattere nazionale, scaricando il rischio dei crediti sulla Regione, aumentando il debito. Un provvedimento che presenta, inoltre, molti rischi, e questo va detto con chiarezza anche agli operatori che con grande probabilità non vedranno soddisfatte le loro legittime aspettative. Sarebbe interessante sapere se la Ragioneria generale dello Stato ha valutato l’impatto sulla finanza pubblica delle diverse leggi regionali”. Ha concluso D’Amato.

Max