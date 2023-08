SuperEnalotto, a Roma un ‘5 Stella’ da 473mila euro

(Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 26 agosto 2023. La combinazione vincente è: 8, 11, 23, 59, 73, 75. Jolly 14 e SuperStar 11. Nessun 6 né 5+1, mentre in 10 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, portandosi a casa rispettivamente 18.922,57 euro. Da segnalare, anche un ‘5 stella’ da 473.064,25 euro realizzato a Roma, presso il punto vendita Meet Tabacchi in Via Casal del Marmo al civico 312. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale a 46.800.000,00 euro.