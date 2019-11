Superenalotto, tutti i numeri ritardatari: prossima estrazione 26 Novembre 2019

In attesa dell’estrazione del Superenalotto, ecco la top ten dei numeri che da più tempo non vengono estratti. In questa classifica i dieci numeri più ritardatari del Superenalotto fino all’estrazione del 26 novembre 2019.

Super Enalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il 26 novembre 2019

In testa c’è il numero 85 che non esce da 65 estrazioni. Si continua con il 3 assente da 57 turni e in classifica troviamo poi il 2 da 54 turni mancanti all’appello.

In seguito troviamo il 69 atteso da 52 turni, e la coppia 22 e 27 mancanti da 47 giocate. In coda abbiamo il 6 assente da 46 turni e il 71 mancante da 43, oltre al 24 che manca da 40 turni col 39 che manca da 35 turni.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi: