Surfisti dispersi dopo tempesta, trovati vivi dopo 38 ore sulla tavola – Video

(Adnkronos) – Sono stati ritrovati vivi, dopo 38 ore in mare, i surfisti australiani che erano stati dichiarati dispersi dopo una tempesta in una remota aerea dell’Indonesia. Tre di loro sono stati ritrovati mentre galleggiavano sulle loro tavole da una dalle imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso e recupero. Un quarto surfista australiano è stato recuperato in un secondo momento. Anche due membri dell’equipaggio indonesiano sono stati ritrovati sani e salvi, ma uno risulta ancora disperso in mare.

Il gruppo, era arrivato a Sumatra per festeggiare il trentesimo compleanno di una di loro, era partito domenica sera da Nias, una località popolare tra i surfisti, diretto verso l’isola di Pinang, ma è stato sorpreso dal maltempo durante la trasversata e la loro barca è scomparsa. Un’altra imbarcazione del gruppo era invece riuscita a raggiungere l’isola, dando così l’allarme. Elliot Foote, la sua fidanzata Steph Weiss, e gli amici Jordan Short e Will Teagle sono rimasti per almeno 38 ore in balia dell’oceano ma, alla fine, la loro storia ha avuto un lieto fine.