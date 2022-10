Tassone (CEDH): In cinquant’anni formati oltre 40mila medici

(Adnkronos) – “CEDH è stato creato cinquant’anni fa con l’obiettivo di sviluppare un linguaggio unico per l’omeopatia a livello internazionale e creare quindi un corpus di informazioni affidabili in tutto il mondo. Siamo presenti in 28 Paesi e abbiamo formato in questi 50 anni più di 40mila medici di tutte le specializzazioni”. Così Martine Tassone, direttore medico e didattico di CEDH Francia a margine del decimo Congresso internazionale del Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie al via oggi a Roma.