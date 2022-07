Teatro Roma – Fino al 7 agosto l’Aventino ospita la ‘Pirandelliana 2022’ della Bottega delle Maschere

Nell’ambito della XXVI edizione della ‘Pirandelliana 2022’, è in scena la terze settimana con la compagnia teatrale ‘La Bottega delle machere’ che, fino al 7 agosto, è in scena nella Capitale, sull’Aventino.

Dunque, prosegue senza sosta il successo della Pirandelliana 2022 giunta alla terza settimana di programmazione. Il riconoscimento del pubblico e della stampa la rende una delle rassegne più apprezzate dell’Estate romana. Un successo che si perpetua da ben 26 anni, connotandolo come l’evento più seguito in termini di spettatori anche per l’unicità della location in quello splendido gioiello naturale del Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino.

La compagnia La bottega delle maschere diretta da Marcello Amici, che quest’anno festeggia 41 anni di attività (dal 1981), rappresenterà, a sere alterne, due famose opere di Luigi Pirandello.

Mercoledì, venerdì e domenica ‘I giganti della montagna’

‘I Giganti della Montagna’, di Luigi Pirandello con: Marcello Amici, Tiziana Narciso, Maurizio Sparano, Marina Benetti, Francesca Di Meglio, Fabio Galassi, Ivan Volpe, Lucilla Di Pasquale, Michele Carnevale, Mariaelena Pagano, Michele Calabretta, Marco Tonetti, Maria Pia Cardinali, Alessandra Maslennikova.

Le scene di disegno luci e ricerca musicale, sono di Marcello de Lu Vrau, i costumi di Tiziana Narciso, Lucilla Di Pasquale, e di Gianfranco Di Berardino.

Assistenti alla regia – Marina Benetti, Alessandra Maslennikova, e Mariaelena Pagano. Direzione – Roberto Di Carlo. La regia è di Marcello Amici

Martedì, giovedì, e sabato: Sei personaggi in cerca d’autore. Ecco il calendario

martedì 26 “ Sei personaggi in cerca d’autore

mercoledì 27 “ I giganti della montagna

giovedì 28 “ Sei personaggi in cerca d’autore

venerdì 29 “ I giganti della montagna

sabato 30 “ Sei personaggi in cerca d’autore

domenica 31 “ I giganti della montagna

lunedì 1 agosto riposo

martedì 2 “ Sei personaggi in cerca d’autore

mercoledì 3 “ I giganti della montagna

giovedì 4 “ Sei personaggi in cerca d’autore

venerdì 5 “ I giganti della montagna

sabato 6 “ Sei personaggi in cerca d’autore

domenica 7 “ I giganti della montagna

Ingresso: Intero: € 18,00 /Ridotto(over 65 e studenti): € 15,00

Entri in due e paghi ridotto. Conservando il biglietto del primo spettacolo si avrà diritto alla riduzione sul secondo

Inizio spettacoli ore 21.15 – apertura botteghino ore 20

Fino al 7 agosto, al Giardino di Sant’Alessio All’aventino, in Piazza Sant’Alessio 23 – Roma. Informazioni e prenotazioni: 06.66.20.987 – Easy parking – Servizio Bar

www.labottegadellemaschere.it – info@labottegadellemaschere.it

https://www.youtube.com/watch?v=OQf90_d9_kA

Max