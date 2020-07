Temptation Island, Anna inganno flirt per Andrea, Lorenzo Amoruso interviene e la stana, e il suo urlo è un meme su Twitter (VIDEO)

Temptation Island, Anna inganno flirt per Andrea, Lorenzo Amoruso interviene e la...

La prima puntata di Temptation Island in onda il 2 luglio sembra aver sancito già una sorta di ‘verdetto’ mediatico: Anna è già il personaggio più criticato, ma forse, nello stesso tempo, anche più ‘popolare’, dal momento che nelle regole non scritte dei reality, il clamore spesso è un sinonimo piuttosto consistente, in quanto a ‘fama’.

Anna, che nel corso della prima puntata di Temptation Island ha scelto di fingere di avere un certo feeling con un tentatore per incentivare la gelosia di Andrea, ha sancito, al contempo, l’esplosione di un altro personaggio. Di chi stiamo parlando?

E’ presto detto. Stiamo parlando di Loreno Amoruso.

Temptation Island, Anna inganno per Andrea, Lorenzo Amoruso diventa la star

E’ dunque Lorenzo Amoruso, che in queste prime battute si prendere la scena. E’ lui che non si fa scrupolo di criticare i compagni di reality e in particolare Anna: “Dario Argento le fa una pippa”. La sua reazione con tanto di urlo è già diventata un meme.

Dopo la prima puntata di Temptation Island, dunque il pubblico sembra aver sancito già chi può essere il protagonista dell’edizione e il personaggio più criticato. Il primo è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e quasi una sorta già di leader del villaggio dei fidanzati: ha mostrato di sapere e voler difendere le ragazze dai suoi stessi compagni d’avventura e criticato duramente Anna per il suo comportamento nei riguardi di Andrea.

aggiornamento ore 00.01

La strategia di Anna, la risposta di Andrea e Lorenzo

Nella prima puntata, Anna ha scelto di tramare un inganno per il compagno facendosi notare disinvolta con i tentatori. In particolare, è apparsa vicina al single Carlo, per vedere la reazione di Andrea.

Un piano che non è piaciuto al pubblico ma che ha provocato la gelosia del fidanzato, protagonista di una scena di rabbia in cui ha lanciato una sedia per aria ed è scoppiato in lacrime.

Ma a prendersi la scena è Lorenzo Amoruso quando il gruppo dei fidanzati ha scoperto che le strategie di Anna erano in realtà finzione. L’ex calciatore è già diventato un meme su Twitter per l’urlo “E allora”, di fronte a una dichiarazione di Anna, che ha dichiarato di volere un figlio di Andrea, che “economicamente sta benissimo”.

Eccolo:

Quando mi lascio prendere troppo da un film #TemptationIsland pic.twitter.com/h4gK7bvRdO — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) July 2, 2020

aggiornamento ore 5,31

Lorenzo accusa Anna di pensare ai soldi

Lorenzo Amoruso l’ha accusata di esser veniale: “Non ho visto rispetto per l’amore. L’amore che lei decanta tanto. Lei dice: Ottengo ciò che voglio facendo così perché so che lo faccio star male. Ragazzi, Dario Argento le fa una pippa, a questa. Ho visto solo attaccamento ai soldi”.

I commenti di Lorenzo Amoruso sono stati apprezzati dagli spettatori: molti lo sognano come opinionista a Uomini e Donne. Altri apprezzano la storia d’amore con Manila Nazzaro: i due sembrano la coppia preferita dal pubblico e la loro si prefigura come una relazione stabile.

Sono gli unici vip insieme ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane: Amoruso era già famoso come la compagna, vista la sua lunga carriera di calciatore tra Bari e Fiorentina. Oggi è dirigente sportivo della squadra viola e opinionista in trasmissione calcistiche.

aggiornamento ore 9,17