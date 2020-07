 Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO)

Dal 2 Luglio 2020 in prima serata su canale5, arriva il ritorno di Temptation Island, il reality delle coppie e dei sentimenti e delle tentazioni. Quali sono le coppie? E sapranno reggere alle tentazioni evitando la rottura?

Come andrà a finire tra tutti loro, e quali saranno gli incastri che vedremo in prime time su Canale 5?

Intanto potete leggere qui tutto sulle coppie partecipanti a Temptation Island 2020. In questo ambito però, nel dettaglio, ci occupiamo della coppia composta da Anna e Andrea.

Temptation Island 2020, Anna e Andrea, chi sono: anni, professione, da quanto stanno insieme (VIDEO)

Anna e Andrea sono una coppia di “non famosi” di Temptation Island. Il loro motivo di fondo per cui vogliono mettersi alla prova è a quanto pare, che tanti dei loro progetti di vita non combaciavano, ponendoli di fronte a tanti dubbi: per cui hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island.

“Io con Anna andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più, vuole il matrimonio e i figli: tutto questo è troppo per i miei progetti di vita, almeno in questo momento. Temptation Island per me è un’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo, perché nella vita non esiste solo la coppia”, ha detto Andrea.

E lei, chi è, invece? “Sono Anna, ho 37 anni e sono fidanzata con Andrea da due anni. Se Andrea pensa questo dovrebbe prendere una donna piu grande. E a me questa cosa spaventa e frena, perché mi fa temere che sto perdendo tempo”, dice lei.

Questo il video del loro momento di presentazione.

Anna e Andrea: lavoro e storia d’amore della coppia di Temptation Island 2020

Anna e Andrea sembrano già attirare molta curiosità: lei è una segretaria e lui un ristoratore. Lei vuole una famiglia, lui non è pronto.

Tra le coppie nip di Temptation Island Anna e Andrea, entrambi romani dunque non hanno a far la differenza solo età (tra i due è di 10 anni: lei ha 37 anni e lui 27). Ma forse, anche degli obiettivi e le ambizioni differenti.

Coppie Temptation Island 2020

Le coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono: Sofia e Alessandro, Antonio e Annamaria, Ciavy e Valeria, Anna e Andrea. Le coppie vip invece sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

