Grande Fratello vip, anticipazioni puntata 17 Gennaio: Antonella Elia offende Elisa De Panicis: ‘pornostar’. Rischio provvedimenti

Siamo ormai a poche ore dal ritorno in prima serata su Canale 5 di una nuova puntata de Il Grande Fratello Vip 2020. Come sempre in diretta, questa sera Venerdì 17 Gennaio il GF Vip arrivato alla quarta edizione promette nuove scintille, novità e tanto clamore.

Cosa accadrà nella casa? Quali sono le anticipazioni sulla puntata di questa sera Venerdì 17 Gennaio de Il Grande Fratello Vip 2020? Ecco cosa sta venendo fuori, in tal senso, in questi minuti.

Grande Fratello vip, anticipazioni puntata 17 Gennaio: Antonella Elia a rischio provvedimenti

Tutto potrebbe svilupparsi intorno alle polemiche sorte relativamente ad Antonella Elia che al Grande Fratello Vip ha sparato a zero su Elisa De Panicis: “È una pornostar” ha detto. E c’è chi si domanda, tra i fan, se ci siano due pesi due misure tra i concorrenti e nella testa di chi giudica i comportamenti nella casa. Sono alle porte, pertanto, possibili provvedimenti e reazioni del Grande Fratello nella puntata di oggi del GF VIP?

Alla diretta Tv l’ardua sentenza. Ecco dunque un nuovo possibile scenario che si prospetta come plausibile anticipazione di quelli che saranno i temi della prossima puntata del GF VIP 2020 che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5.

Ma perchè si è arrivati a tanto tra le due? Ebbene, ricostruiamo la vicenda. Antonella Elia ha definito Elisa De Panicis, senza troppi fronzoli “una pornostar”. E non è tutto. Ha parlato con gli inquilini della casa di un flirt tra la De Panicis e due ragazzi della casa, e cioè Andrea Denver e Ivan Gonzalez. Dopo il caso di Salvo Veneziano e la sua squalifica, ci saranno provvedimenti anche in tal senso oppure, come paventano alcuni fan sui social, al GF Vip di quest’anno si agisce diversamente a seconda del ‘vip’?

Come era da prevedere, le polemiche al Grande Fratello Vip 2020 sono letteralmente ‘di casa’. Tre puntate, ed è successo di tutto. Si è passati dai dissidi tra Imma Battaglia e Licia Nunez, tra i confronti tra Pago e Serena Enardu e soprattutto alla squalifica di Salvo Veneziano per le frasi sessiste.

E il web si domanda perché Antonella Elia possa esprimersi in questi termini sulla De Panicis senza subirne una qualche conseguenza. Accadrà stasera in tv?

Grande Fratello vip, puntata 17 Gennaio: Le frasi di Antonella Elia

Antonella Elia ha bollato Elisa De Panicis, senza preamboli, come “una pornostar“. E ha parlato di storie tra lei e dAndrea Denver e Ivan Gonzalez. Scatenando poi parole molto dure.

“È la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine. Abbiamo una pornostar. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono, tutti si nascondono e si coprono le parti basse.”

Le frasi di Antonella Elia sono state prese male da Elisa, che ha voluto sfogarsi con Paola Di Benedetto: “A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose. Lei rischia di fargli avere delle crisi”.

Tra questo e le frasi di Salvo Veneziano, per Elisa non sono giorni facili nella casa: ma se adesso intervenisse il Grande Fratello? Molti fan pretendono che il GF agisca, mettendo in chiaro che tutti i Vip rispettino il regolamento alla lettera.

Quanto ad Antonella Elia, non è finita qui. La showgirl è stata infatti protagonista di una scena di gelosia per Licia Nunez. Perchè? A quanto pare la Elia non ama che lʼattrice fatto amicizia con Fernanda Lessa. E così, nella Casa del “Grande Fratello Vip” va in scena una sceneggiata.

“Sono veramente arrabbiata, non capisco perché Licia abbia passato tanto tempo insieme a Fernanda malgrado l’abbia nominata, ci sono rimasta veramente male”, ha detto ad Adriana Volpe. Si parlerà anche di questo nella prossima puntata del Grande Fratello di questa sera?

