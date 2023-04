Tennis, Zverev vs Medvedev: “Uno dei giocatori più scorretti al mondo”

(Adnkronos) – Il campione olimpico Alexander Zverev ha definito Daniil Medvedev “uno dei giocatori più scorretti al mondo” dopo essere stato sconfitto dal russo 6-3, 5-7, 6-7 (7-9) al torneo Atp di Montecarlo. “Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio. Sfortunatamente, non ha niente di tutto ciò”, ha detto Zverev a Sky. Il tedesco ha detto che il suo avversario ha usato mezzi in parte sleali per restare in partita. Ad esempio, quando Zverev era in vantaggio per 5-4 nel secondo set, Medvedev ha espresso la sua frustrazione rimuovendo il palo della rete mentre i giocatori cambiavano lato e non ha ricevuto una warning per questo. “Cerca di fare tutto, quando è dietro (nel punteggio). Come atleta, questo mi delude davvero”, ha detto Zverev. “Ci sono stati diversi momenti in cui ha avuto la sensazione che iniziassi a giocare meglio e cercasse di fare qualcosa ogni volta. Ovviamente si può sostenere che non dovrei lasciarmi distrarre. Questo è completamente colpa mia. Tuttavia, penso che la correttezza nello sport dovrebbe sempre farne parte”, ha sottolineato.