E’ ricoverato in gravi condizioni un carabiniere fuori servizio che questa sera è stato accoltellato mentre, secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire, tentava di sventare una rapina in una farmacia alla periferia nord del capoluogo piemontese. Immediate le ricerche per individuare i responsabili. Il comandante provinciale dell’arma torinese, Claudio Lunardo, è in ospedale, dove il ferito è stato trasportato dopo essere stato soccorso.