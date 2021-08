Tentato omicidio a Valmontone, cosa è successo

Tentato omicidio a Valmontone: un uomo di 37 anni è in fin di vita da padre e figlio. A scatenare le violenze ragioni sentimentali, con l’uomo pestato dai due dopo essere stato trovato nella casa della compagna, ex del 44enne ora accusato di tentato omicidio insieme al padre. Le violenze nel pomeriggio di Ferragosto.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima, un romano di 37 anni, sarebbe il nuovo compagno della ex del 44enne autore del pestaggio. Quest’ultimo, attualmente agli arresti domiciliari, è andato nell’abitazione dove aveva convissuto fino a poco tempo prima con la sua ex compagna, e di lì a poco è nata una violenta lite tra i due, aggravata dall’arrivo del 73enne che ha preso le parti del figlio, dandogli manforte nel pestaggio della vittima. Il 37enne, con delle vistose ferite alla testa, è stato trasportato, inizialmente, all’ospedale di Palestrina poi nel pomeriggio, considerate l’entità e la gravità delle ferite riportate e l’aggravarsi del quadro clinico, è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, dove rimane in prognosi riservata ed in pericolo di vita