Terremoto Amatrice, condanne confermate in Appello per crollo palazzine

(Adnkronos) – Confermate in Appello le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto 2016, in cui morirono 19 persone. La sentenza è stata emessa dai giudici della corte di Assise di Appello di Roma.

Nella requisitoria dello scorso 7 luglio il sostituto procuratore generale Francesco Mollace aveva chiesto di confermare le condanne di primo grado. Ottaviano Boni, all’epoca direttore tecnico dell’impresa costruttrice Sogeap, era stato condannato in primo grado a nove anni e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, a cinque anni. Altri due imputati sono nel frattempo deceduti, si tratta di Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice e Franco Aleandri, allora presidente dell’Iacp.

Per un altro degli imputati, Luigi Serafini, per via delle sue condizioni di salute i giudici hanno dichiarato il non doversi procedere per incapacità irreversibile. Per tutti gli imputati l’accusa è di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. In aula alla lettura della sentenza erano presenti alcuni parenti delle vittime.