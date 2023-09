Terremoto in Marocco – La testimonianza della Squadra Scouting R.O.E. della Protezione Civile, in prima linea

La Squadra Scouting ROE ha raggiunto Moulai Brahim e le località più colpite dal terremoto alle pendici della catena montuosa principale del Marocco. Al momento la situazione è drammatica e ci sono interi villaggi dove vivono migliaia di persone prive di qualsiasi tipo di assistenza. Gli sfollati si sono sistemati autonomamente in attendamenti di fortuna realizzati con canne di bambu, teli e coperte, mentre migliaia di persone, anziani e bambini molto piccoli dormono fuori sia di giorno che di notte con le conseguenze del caldo intenso e dell’abbassamento delle temperature.

Il Presidente deò ROE – Raggruppamento Operativo Emergenze – Giovan Battista Marchegiani e i suoi operatori stanno realizzando in queste ore le strutture ricettive per le persone rimaste senza tetto, assistendole con beni di prima necessità, medicine e pacchi alimentari. Servono con urgenze tende e sacchi a pelo e coperte. La missione del Roe avvierà anche l’inizio delle attività di scouting e monitoraggio per l’invio in Marocco di beni e materiali che verranno raccolti in Italia con il supporto del Segretario Generale degli Stati Uniti del Mondo Prof. Michele Capasso.

