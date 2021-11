Terza dose, Parenzo e la foto della somministrazione: è polemica

“Terza dose booster Pfizer fatta! Ora con il micro chip nel braccio potrò finalmente telefonare con il gomito e mandare sms con l’orecchio. Vaccinatevi per voi e per gli altri. #novax no pasaran!”. E’ il commento del giornalista David Parenzo, che posta insieme a queste parole su Twitter le foto della sua terza dose del vaccino anti Covid. Il post del conduttore de ‘La Zanzara’ non è però passato inosservato all’implacabile lente del web, scatenando qualche polemica.

Gli utenti hanno infatti messo a confronto il post di Parenzo con uno dello stesso giornalista del 17 luglio 2021, in cui, rispondendo ad un utente, metteva al corrente i suoi followers di aver effettuato il Johnson&Johnson il mese prima. “La terza dose booster dopo il monodose J&J”, osserva un utente. “Epic fail per Parenzo!”, esclama un altro internauta. “Parenzo, dose di cortesia?”, aggiunge un altro ancora. E qualcuno chiosa laconicamente: “Le bugie hanno sempre le gambe corte”.