Testaccio, la Festa dell’Unità all’Altra Economia

Con lo slogan che recita “Per costruire tutti insieme la riscossa civica e politica della Capitale e l’alternativa democratica verso #Roma2021”, è partita ieri, giovedì 18 luglio (per poi proseguire fino al 3 agosto), la Festa dell’Unità di Roma, un appuntamento ormai storico per l’estate capitolino. Ubicata all’interno dei capienti e storici spazi della Città dell’Altra Economia a Testaccio, ed intitolala a ‘tutta un’altra Roma‘, la manifestazione come di consueto – oltre alla musica, giochi, e stand gastronomici e non – proporrà numerosi ed interessanti incontri, dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni di film sui grandi temi della politica cittadina, nazionale ed europea.

#FestaUnitaRoma

Stasera il programma, intitolato alla letteratura, prevede alle 19 la presentazione del libro ‘Biografia di una vita in più‘ (di Fatina Sed.), che vedrà presenti le curatrici Fabiana Di Segni e Anna Segre. Partecipa Aldo Pavia presidente Aned. A seguire, alle ore 20, presentazione del libro ‘Roma brucia‘, un incontro al quale parteciperà l’autore Rolando Galluzzi. Al dibattito saranno presenti Francesca Del Bello-Presidente del Municipio II e Guido Laj. Infine, alle ore 20.30 incontro ‘Insieme contro ogni violenza, fascismo e linguaggio d’odio‘, con Laura Boldrini, Emanuele Fiano, Gennaro Migliore, Nella Converti, Rosa Ferraro, Antonio Daniela Senneca, Claudia Daconto, Michele Azzola segretario Cgil Roma e Lazio, Valerio Bruniventunesimosecolo ANPI Roma, Martina Chichi Amnesty International – Italia, Fabio Salamida. #FestaUnitaRoma – #Roma2021

M.