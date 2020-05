The Mandalorian 2, quando esce la seconda stagione: ipotesi e anticipazioni

Fine, applausi, attesa. La conclusione della prima stagione di The Mandalorian può riassumersi così. La serie TV targata Disney e disponibile su Disney + ha convinto tutto: appassionati e novizi del mondo Star Wars. L’universo creato da George Lucas ha dato vita a numerosi spin-off nel corso degli anni, di certo le vicende sul mandaloriano sono tra i più riusciti. Per questo in molti si chiedono quando uscirà la seconda stagione.

Otto puntate per raccontare la storia di un cacciatore di taglie, un mandaloriano appunto, che vive di cacce a ricercati di ogni genere, da criminali a creature misteriose. E proprio in uno dei suoi viaggi s’imbatte in una taglia particolare: il ricercato in questione è infatti un piccolo essere verde che ha catturato le attenzioni di pezzi grossi dell’Impero. La storia del mandaloriano, da quel momento, s’intreccerà con quella della creaturina dai poteri devastanti.

The Mandalorian seconda stagione, quando esce

Dal momento dell’uscita di The Mandalorian su Disney Plus è stata ufficializzata anche la seconda stagione, che farà quindi la sua comparsa sul catalogo del servizio streaming. Quando? Non è ancora dato saperlo, soprattutto in virtù dell’emergenza coronavirus che ha bloccato le riprese della seconda stagione, di cui sono state già scritte quattro puntate.

A confermarlo è stato lo stesso regista di The Mandalorian, Favreu, in un’intervista a Collider: “Continuo a orbitare attorno al mondo della Disney, ma fortunatamente tutto quello che faccio lì sono cose che amo fare. Volevo fare uno show su Star Wars come The Mandalorian e gli Studios me lo hanno permesso. Tra l’altro ho scritto quattro episodi ancor prima di essere assunto, e l’ho fatto perché sono un grande fan che vuole vedere raccontate queste storie. Ero curioso di sapere se loro erano interessati al progetto quanto me. Inoltre la mattina prima di questa intervista stavo scrivendo la seconda stagione”.

Cosa accadrà in The Mandalorian seconda stagione? Presto per dirlo, perché non sono ancora trapelate notizie ufficiali.

(Attenzione spoiler)

Ma il finale della prima stagione fa presagire ad una doppia rincorsa. Quella del mandaloriano in compagnia di ‘Baby Yoda’,berso il pianeta natale della creatura. Fino a quando il bambino non si sarà riunito si suoi simili, infatti, sarà compito del mandaloriano fargli da padre. Così è la via. Allo stesso tempo sulle tracce dei due protagonisti ci sarà Moff Gideon, un generale imperiale che dispone del poter di una spada laser di colore nero.