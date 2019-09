Thegiornalisti: “più soldi da solo. Noi continuiamo”

Una notizia forte ed improvvisa, che letteralmente scosso i social: su Instagram Tommaso Paradiso – frontman della band – ha annunciato lo scioglimento dei Thegiornalist. Mentre in molti si domandavano perché nessuno degli altri due componenti della band (Marco Primavera e Marco Rissa), avesse risposto a tale annuncio, poche dopo è stato il chitarrista Rissa a spiegarlo: la password per poter accedere all’account era stata cambiata da ‘qualcuno’.

Così Marco, non senza amarezza – e forse anche molta rabbia – ha preferito per il momento di non affondare, limitandosi a dichiarare che “Chi decide autonomamente di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones – afferma Rissa lasciando intendere che forse all’origine della decisione di Paradiso potrebbero esserci degli interessi economici – Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno!“.

Brutta faccenda davvero…

Max