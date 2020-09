Piero Chiambretti ha sciolto tutte le riserve: ed ecco, facendo un gioco di parole ‘calcistico’, tutti i titolari. Le formazioni ufficiali sono pronte: il team di Tiki Taka, è pronto per il gong di lunedì 21 settembre in seconda serata su Italia1, ai margini del debutto della prima giornata di Serie A. In quel momento, Piero Chiambretti si metterà alla prova in diretta con un format per lui inedito, ereditato dal fondatore Pierluigi Pardo. Per l’occasione, il conduttore piemontese ha messo su il cast, che avrà come presenza fissa quella dell’opinionista Ivan Zazzaroni. Chi sono gli altri membri?

Tiki Taka, tutto il cast di Piero Chiambretti: Zazzazoni, Ordine, Mughini, Barra, Brienza

A dare anticipazioni è stato il Corriere della Sera. Il direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con le Stelle Zazzaroni saluta Il bello del calcio (in onda sul Canale 21) per giungere come opinionista fisso nella trasmissione Mediaset. Tra le presenza fisse del nuovo Tiki Taka ci saranno anche delle conferme come Francesca Barra, che lavorava con Chiambretti a La Repubblica delle donne, e Francesca Brienza, giornalista tifosa della Roma e compagna dell’ex allenatore giallorosso Rudi Garcia.

Faranno parte del team anche Franco Ordine e Giampiero Mughini – storiche firme nel giornalismo e dello sport mediaset – e Fabrizio Ferrari, giornalista ex biografo di Maurizio Sarri. Chiambretti avrebbe voluto anche Maurizio Pistocchi, sul quale però Mediaset avrebbe alzato un muro, anche a motivo di un contenzioso in corso con lui. L’azienda, però, in un nota smentisce questa circostanza e precisa che “non pone alcun veto su cast e ospiti nei suoi programmi. Il gruppo degli opinionisti di Tiki Taka – afferma l’emittente – è stato creato in assoluta armonia tra la direzione editoriale e il conduttore”.