Tivoli, incidente sulla Tiburtina, uomo perde la vita

travolto da un’auto e scaraventato sulla corsia di marcia opposta e ancora poi travolto da una seconda vettura. Un doppio investimento letale per un uomo, morto dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. L’incidente con esito mortale è avvenuto sulla via Nazionale Tiburtina, nel territorio di Tivoli Terme, provincia nord est della Capitale. A perdere la vita un 37enne di Bracciano.

La tragedia nella serata di lunedì 8 febbraio dopo che il 37enne ha accostato la sua vettura che procedeva in direzione Tivoli, per andare a comprare le sigarette ad un distributore self service. Macchinetta alla quale l’automobilista non è mai arrivato, con lo stesso investito da una Fiat Panda condotta da una donna di 30 anni che procedeva in direzione della Capitale. Travolto dall’utilitaria l’uomo è stato sbalzato sull’altra corsia di marcia dove è stato investito da una seconda macchina, ancora una Panda, alla cui guida c’era una 53enne.