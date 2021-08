Tokyo 2020, Malagò: “Olimpiadi storiche per Italia multietnica”

“Record storico di 40 medaglie. C’è un secondo record che il 50% sono bronzi, record storico di tutti i tempi. E’ la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. E’ una Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia.

“Quaranta medaglie – aggiunge – Lo avevo detto alle persone più care, ero convinto che saremmo arrivati a 39″. “Io ho una mia filosofia di vita un po’ folle. Faccio da sempre tutto con il numero 13: lo moltiplico per tutto, aggancio il 13 ai contesti della mia vita”, dice facendo riferimento al numero che, moltiplicato per 3, avrebbe dato come risultato 39. “Ma sapevo che saremmo arrivati a ottenere un risultato migliore della nostra storia. Le mie previsioni realistiche sono state migliorate dalla medaglia delle Farfalle di oggi”.

“L’Italia Team vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell’All Around di ginnastica ritmica e 40ª medaglia a Tokyo 2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela Maccarani che ci regalano un altro primato: Italia a podio tutti i giorni. Il suggello a un’edizione storica!”, ha scritto in precedenza su Twitter commentando la 40esima e ultima medaglia vinta dall’Italia ai Giochi di Tokyo.