Topolino e Minnie, scade il copyright per la versione originale in bianco e nero

Topolino e Minnie, scade il copyright per la versione originale in bianco...

Entrano nel pubblico dominio le opere protette da copyright del 1928 con protagonisti i personaggi di Topolino e Minni nelle prime versioni originali in bianco e nero.

Si inizia il nuovo anno con questa notizia: si perde la protezione delle leggi sul diritto d’autore per i personaggi apparsi per la prima volta nel cartone Steamboat Willie. D’ora in avanti potranno essere adattati e rifatti come meglio si crede.

La Disney ha avuto un ruolo importante nella difesa del diritto d’autore: ha spinto per far approvare la legge del Congresso che prorogava di vent’anni le protezioni previste dalle norme sul copyright. Questo nel 1998.

Il “Mickey Mouse Protection Act” era stato approvato a seguito delle pressioni di Anaheim per proteggere in maniera più forte e duratura possibile le creazioni degli artisti. Si è partito proprio da Streamboat Willie.

Resteranno ad ogni modo invariate le versioni con cui il pubblico di oggi è abituato: i pantaloncini rossi e i guanti bianchi. Scadrà infatti solo il copyright sulla versione del topo con il naso a punta, occhi senza pupille e una lunga coda.