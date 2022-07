Tor Bella Monaca, incendio in una palazzina: 8 in ospedale, due gravi

Choc a Tor Bella Monaca, incendio in una palazzina: 8 in ospedale, due gravi. Nella notte di giovedì 14 luglio, un incendio ha scatenato il panico in una palazzina di via Quaglia. Pesante il bilancio con otto persone in ospedale, due in gravi condizioni e i due animali della proprietaria di casa dell’appartamento da dove è partito il rogo, purtroppo morti.

Le fiamme sono divampate intorno alle 22:30 in un appartamento al terzo piano della palazzina. Da lì l’allarme e chiamate per le emergenze. Sul posto il 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco: evacuate 5 famiglie.

Otto le persone portate in ospedale, al policlinico Casilino, perché intossicate. Due uomini di 49 e 78 anni sono in gravi condizioni, ma non pericolo di vita. Illesa la donna di 44 anni, proprietaria dell’appartamento da cui è partito l’incendio. Non c’è l’hanno fatta invece il suo cane e il suo gatto, trovati morti.

Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica sono terminate alle 4 del mattino di oggi, venerdì 15 luglio. Ora si dovranno determinare le cause del rogo. Secondo i primi riscontri, le fiamme sarebbero partite a causa di un corto circuito di un elettrodomestico casalingo. Ad indagare saranno i carabinieri. Tre gli appartamenti interdetti a causa del troppo fumo. Altri due quelli temporaneamente inagibili.