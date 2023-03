(Adnkronos) – Il Napoli vince 4-0 sul campo del Torino nel match valido per la 27esima giornata della Serie A, vola a 71 punti e compie un altro passo verso lo scudetto 2022-2023 ormai ipotecato. Gli azzurri allenati da Spalletti, primi in classifica con un vantaggio abissale sulle inseguitrici, passano in casa dei granata con la doppietta di Osimhen (9′ e 51′), il rigore di Kvaratskhelia (35′) e il gol di Ndombele (68′). Il Torino, in partita per mezz’ora, finisce k.o. e rimane a 37 punti.