Torna lo Skatepark ad Ostia, venerdì all’Appagliatore posa della prima pietra

Venerdì 18 ottobre alle 11 posa della prima pietra del nuovo Skatepark in via Nostra Signora di Bonaria ad Ostia, zona Appagliatore.

Lo comunica il presidente del Municipio X di Roma, Giuliana Di Pillo che aggiunge: “A distanza di 5 anni dal rogo che distrusse l’impianto sportivo di via Baffigo, come annunciato lo scorso marzo, partono i lavori di un progetto all’avanguardia nato in collaborazione con il Coni e con la Federazione Italiana Sport Rotellistici. Sarà così ripristinato uno spazio pubblico per praticanti e professionisti”.