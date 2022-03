Torre Angela, ferito a colpi di pistola: cosa è successo

Un uomo riverso a terra nel sangue dopo essere stato ferito a colpi di pistola. Questo l’allarme lanciato da un commerciante di Torre Angela dopo aver visto un altro negoziante ferito in strada. Intervenuta sul posto la polizia ha quindi ricostruito l’accaduto: una rapina violenta a danno del titolare di un market di Torre Angela.

La rapina si è consumata intorno alle 21:40 di martedì 15 marzo in via Atlante, nel VI municipio delle Torri. Vittima un cittadino del Bangladesh di 45 anni. In particolare il commerciante è stato minacciato da un rapinatore armato di pistola. Rubati circa 70 euro contenuti nella cassa, il commerciante ha reagito al malvivente.

Da qui la colluttazione con il rapinatore che, pistola in pugno, ha colpito il negoziante alla testa con il calcio dell’arma da fuoco. Poi lo ha colpito al volto, sferrandogli un violento pugno sullo zigomo sinistro. Messo fuori uso il 45enne, il malvivente si è poi dato alla fuga. Indagini in corso per risalire al rapinatore da parte degli investigatori del commissariato di Torre Maura.