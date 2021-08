Torvaianica, gestore stabilimento balneare nei guai per droga

Un 58enne a bordo della sua auto, è stato fermato dai militari della Stazione Carabinieri di Torvaianica che stavano effettuando dei controlli alla circolazione stradale sulla S.P. 104, via di Pratica di Mare. Attirati dalla presenza sospetta di uno zaino sul sedile posteriore, i Carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo approfondito e hanno trovato ben 3 kg di hashish e quasi 1.000 euro in contanti.

I Carabinieri hanno deciso quindi di effettuare un’ulteriore perquisizione nella casa da dove il trafficante era appena uscito, abitata dal 48enne, rinvenendo altri 7,4 kg di hashish, 645 g di marijuana, 440 g di cocaina e più di 6.000 euro in contanti, il tutto nascosto tra il giardino e l’interno dell’abitazione. Per i due uomini, uno di 58 e l’altro di 48 anni, entrambi originari di Roma ma residenti uno a Torvaianica, l’altro ad Aprilia, sono immediatamente scattate le manette ed entrambi sono stati trattenuti in attesa di essere associati presso istituti penitenziari in attesa della convalida.

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia li hanno arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in concorso tra loro. Uno dei due arrestati gestisce un noto stabilimento balneare a Torvaianica e già in passato era stato arrestato sempre per fatti di droga.