Torvaianica, l’ecomostro ex Biagio va all’asta: partecipa anche il Comune

Torvaianica, l’ecomostro ex Biagio va all’asta. Il Comune partecipa e intende, in caso di vittoria, abbatterlo. Per anni simbolo di degrado, incuria e illegalità: ora, emblema di speranza: l’ecomostro di Torvaianica andrà all’asta e il Comune di Pomezia parteciperà, con tutta l’intenzione, in caso di vittoria, di abbatterlo.

Il 7 luglio è prevista l’asta per la vendita dell’ecomostro di piazza Ungheria a Torvaianica, noto come ex Biagio.

«Abbiamo deciso di partecipare all’asta pubblica per mettere la parola fine al peggiore ecomostro di Torvaianica”, dichiara il sindaco pometino Adriano Zuccalà.

Posizionato in pieno centro, l’edificio da anni deturpa l’immagine della località litoranea. “La nostra amministrazione – conferma il sindaco – ritiene doveroso mettere in campo tutte le azioni più idonee per restituire alla città la bellezza che merita.”

Partecipare all’asta vuol dire chiudere la vicenda in maniera definitiva. In caso di vittoria, prosegue Zuccala “lo abbatteremo e ingrandiremo la piazza, realizzando un edificio compatibile alle necessità e al contesto urbano. Se vincerà un privato, la struttura verrà riqualificata e portato a termine il progetto. In ogni caso, l’ecomostro abbandonato sarà solo un brutto ricordo».