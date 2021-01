Traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti, ecco dove

Un sistema molto articolato finalizzato al traffico di sostanze dopanti e anabolizzanti, è stato svelato da una vasta operazione in tutta Italia denominata Davide e Golia. Le indagini sono state avviate nel 2019 a seguito di un sequestro di farmaci anabolizzanti invenuti in possesso di un soggetto gravitante nel mondo del culturismo. In seguito sono state individuate tre persone, figure cardine del traffico illecito, con i reati ipotizzati di “utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” ed “esercizio abusivo della professione medica”.

Sono state denunciate, in stato di libertà, altre 12 persone per possesso di sostanze non commercializzabili sul territorio nazionale, per detenzione di stupefacenti e per averne fatto uso in funzione di gare agonistiche.

Dall’inizio dell’attività d’indagine sono complessivamente 26 le persone indagate a vario titolo per i medesimi reati ma anche per aver commercializzato tali sostanze e per aver esercitato senza averne titolo la professione medica prescrivendo programmi alimentari e terapie mediche a numerosi atleti. Ingenti anche i quantitativi delle sostanze sottoposte a sequestro nel corso delle indagini.