Traffico, in autostrada bollino rosso come previsto

Inizio estate da ‘bollino rosso’, come previsto, per quanto riguarda il traffico e i disagi sulle principali autostrade.

Nel weekend circolazione molto rallentata, con i disagi aggravati anche dallo sciopero dei casellanti che ha determinato ulteriori code ai varchi autostradali.

Aggiornamento ore 6.00

Traffico, in autostrada tanti disagi per sciopero casellanti

A causa di un’emergenza, per scongiurare i rischi in alcuni casi sono state alzate le sbarre dei caselli per far defluire le auto. È accaduto sull’Autostrada dei Fiori, in concomitanza di un grave incidente avvenuto in galleria in prossimità di Chiavari.

Nello scontro sono rimasti coinvolti due poliziotti e un operatore dei soccorsi, che aiutavano un auto in panne, e sono rimasti travolti da un tir.

Aggiornamento ore 7.00

Mezz’ora di attesa al traforo del Monte Bianco in entrambi i piazzali. Anas ha comunicato che “è positivo il bilancio del weekend di esodo estivo di questo primo fine settimana di agosto, nonostante l’aumento dei flussi di traffico, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità”.

Aggiornamento ore 8.00