Tragedia in vacanza: bimbo romano di 6 anni muore annegato in piscina. La tragedia in un resort in provincia di Nuoro. Sarà l’autopsia a chiarire cosa è accaduto.

Il bambino è morto annegato in provincia di Nuoro, nella zona dell’Ogliastra. Intorno alle 18 di ieri il piccolo era in acqua. Un ospite del resort notando la mancata riemersione ha lanciato l’allarme.

Sono scattati i soccorsi del personale del resort e sul posto è arrivato anche l’elicottero dell’Areus da Olbia ma, dopo una serie di tentativi per salvare il bimbo, non c’è stato nulla da fare. Il corpo si trova all’ospedale di Lanusei dove, probabilmente, lunedì sarà effettuata l’autopsia che chiarirà cosa sia accaduto.

Il piccolo potrebbe aver ingerito acqua e perso i sensi oppure potrebbe aver avuto un malore. La procura di Lanusei aprirà un’indagine per accertare eventuali responsabilità.