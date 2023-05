Trasporti Roma, la Grassadonia: “Il servizio roxanne anche per persone trans vittime di tratta”

“Sono felice di essere intervenuta oggi in Campidoglio all’importante iniziativa organizzata dall’Assessorato Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale per il rilancio del servizio “Rox@nne e oltre. Grazie di cuore all’Assessora Barbara Funari per l’attenzione che rivolge costantemente a tutte le realtà sociali in difficoltà nella nostra città e alla comunità LGBTQIA+ in particolare.

Dopo il progetto pilota del Bando SAI per migranti LGBT+, anche l’ampliamento del progetto Rox@nne verso le persone trans vittime di tratta è la conferma che “il lavoro che stiamo portando avanti come Amministrazione capitolina è fortemente ancorato alla realtà e ai bisogni concreti delle persone che vivono nella nostra città.

Di questo siamo profondamente orgogliose, così come di contribuire alla crescita di una rete di sostegno che vede istituzioni, realtà associative e società civile tutte dalla stessa parte con l’obiettivo di rendere Roma una città sempre più accogliente”.

Così in una nota Marilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

