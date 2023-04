Treni Roma-Napoli: rallentamenti e ritardi

I viaggiatori della linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli hanno subito dei rallentamenti e dei ritardi a causa di un guasto avvenuto a Pomezia questa mattina. I tecnici sono stati subito chiamati per risolvere il problema e consentire una regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

Tuttavia, questo ha causato dei forti rallentamenti in direzione Napoli e i treni Regionali hanno avuto maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti. Soltanto alle 8:30, dopo un intervento dei tecnici, il problema è stato risolto e le corse dei treni sono tornate progressivamente alla normalità. Anche se il guasto è stato risolto in tempi relativamente brevi, i ritardi dei treni hanno causato disagi a molti passeggeri che hanno dovuto affrontare delle situazioni scomode a causa del ritardo, come perdere altri collegamenti o arrivare in ritardo al lavoro.